Стратегічний Резерв дозволяє накопичити енергообладнання до зими – Шмигаль

Доступний бюджет Стратегічного Резерву на сьогодні вже становить 197 мільйонів євро, тому українські компанії зможуть накопичити енергетичне обладнання до наступної зими.

Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Шмигаль взяв участь у засіданні Ради міністрів ЄС з питань енергетики під Кіпрським головуванням та засіданні Координаційної групи G7+ з підтримки енергетики України у Брюсселі.

За підсумками засідання досягнуті важливі домовленості з міжнародними партнерами для посилення стійкості українського енергосектору, повідомляє урядовий портал.

Зокрема, у межах Фонду підтримки енергетики України буде створений Стратегічний Резерв, який на сьогодні вже становить 197 млн євро.

"Завдяки цьому механізму українські компанії зможуть накопичити енергетичне обладнання до наступної зими і тоді, за потреби, використовувати сформовані запаси для ремонтів", – наголосив Шмигаль.

Очільник Міненерго повідомив, що з партнерами погоджені фінансові потреби України для підготовки до наступної зими. Наразі триває робота для забезпечення цих потреб у повному обсязі. Зокрема, йдеться про 5,4 млрд євро.

Під час візиту до Брюсселя Денис Шмигаль провів низку двосторонніх зустрічей, під час яких обговорювалися ключові питання відновлення й захисту енергооб'єктів, обладнання для ремонтів і санкції проти російських енергоресурсів, говориться у повідомленні.

"Наші пріоритети: захист обʼєктів, відновлення, розвиток розподіленої генерації та створення резервів обладнання. Для цього Україні потрібно 5,4 млрд євро. Обговорили можливість залучення цих коштів", – розповів Шмигаль.

"Розраховуємо на підтримку Європейського Союзу у розвитку децентралізованої генерації та посиленні стійкості регіонів", – додав він.

Він також подякував за підтримку Європейській Комісії, країнам-учасникам "енергетичного Рамштайну", Секретаріату Енергетичного Співтовариства, а також всім донорам Фонду підтримки енергетики України, внески до якого вже перевищили 1,87 млрд євро.

Спільний зі Світовим банком проєкт Repower з відновлення пошкодженого теплопостачання у містах України буде розширено.