План стійкості: в уряді назвали регіони з "низькими темпами"

В Україні виконання планів стійкості щодо захисту об'єктів енергетики становить понад 50%, з пошуком альтернативних джерел найкраще справляються Київщина, Черкащина та Харківщина, нижчий темп - у Чернівецькій, Полтавській, Херсонській областях.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба в інтерв'ю Укрінформу.

"По інженерно-технічному захисту об'єктів критичної інфраструктури зараз середній рівень виконання підготовчого етапу по країні становить понад 50%. Частина регіонів уже перейшла до наступних етапів, зокрема до фундаментів і монтажних робіт – це понад 300 об'єктів", - сказав Кулеба.

Також він додав, що ситуація із альтернативною генерацією по громадах різна.

"Є регіони, які рухаються швидко, наприклад, Київщина, Черкащина, Харківщина – тому що в них уже є обладнання, є готові майданчики і є розуміння джерел фінансування. Є регіони, де темп нижчий, – Чернівецька, Полтавська, Херсонська і там потрібне пришвидшення – як по проєктуванню, так і по закупівлях та будівельно-монтажних роботах", - додав він.

Нагадаємо:

План стійкості — це стратегія підготовки українських міст та регіонів до наступного опалювального сезону. Він забезпечує захист критичної інфраструктури, децентралізацію теплопостачання та потребує бюджетного фінансування (наприклад, для Києва — 61,6 млрд грн).