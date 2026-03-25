Україна будуватиме більш захищену та стійку до атак РФ енергосистему – Шмигаль

Україна будуватиме оновлену енергосистему, більш захищену та більш стійку до російських атак.

Про це йшлось під час форуму CERAWeek у Х'юстоні, США, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Розповів партнерам про наші плани з розбудови "енергетичних сот" — автономних кластерів, що зможуть працювати незалежно й автономно завдяки місцевій генерації. Озвучив перспективні проєкти й чим Україна може зацікавити інвесторів", – зазначив міністр.

Зокрема, за його словами, у сферах видобутку, транспортування газу й нафти, відновлювальній та атомній енергетиці та інших.

Також Шмигаль закликав компанії долучатися й будувати нову енергетичну архітектуру України та Європи.

"Окремо наголосив на потребі держав диверсифікувати постачання газу, нафти та ядерного палива, щоб зменшити залежність від російських енергоресурсів", – додав він.

Нагадаємо:

На ранок 25 березня частина споживачів у Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишилися без електропостачання внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури