На Київщині відновили міст через річку Тетерів, зруйнований у 2022 році

На Київщині відбудували міст через річку Тетерів на міжнародній дорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин, який було зруйновано під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Про це йдеться в повідомленні Служби відновлення й розвитку інфраструктури в Київській області.

Міст завдовжки 290 метрів є частиною автомобільної дороги, що веде зі столиці до кордону з Європейським Союзом.

Міст має дві смуги руху та службові проходи, а загальна довжина ділянки ремонту з підходами становить 424,3 метра.

Підрядники продовжують роботи з облаштування укосів та освітлення, а завершення доброустрою прилеглих територій та монтаж інженерних мереж заплановано на 2025 рік.

Капітальний ремонт мостового переходу обійшовся у 373,9 мільйона гривень.

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Україна та Румунія домовилися про будівництво автодорожнього мосту через річку Тиса.