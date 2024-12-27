На Київщині відновили міст через річку Тетерів, зруйнований у 2022 році
На Київщині відбудували міст через річку Тетерів на міжнародній дорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин, який було зруйновано під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.
Про це йдеться в повідомленні Служби відновлення й розвитку інфраструктури в Київській області.
Міст завдовжки 290 метрів є частиною автомобільної дороги, що веде зі столиці до кордону з Європейським Союзом.
Міст має дві смуги руху та службові проходи, а загальна довжина ділянки ремонту з підходами становить 424,3 метра.
Підрядники продовжують роботи з облаштування укосів та освітлення, а завершення доброустрою прилеглих територій та монтаж інженерних мереж заплановано на 2025 рік.
Капітальний ремонт мостового переходу обійшовся у 373,9 мільйона гривень.
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