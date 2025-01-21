Україна за грантові кошти ЄС відремонтує дорогу та парковку для вантажівок на кордоні з Польщею

Європейський Союз у межах програми "Механізм "Сполучення Європи" (Connecting Europe Facility, CEF) виділив грант для покращення дорожньо-транспортної інфраструктури на пункті перетину державного кордону "Ягодин – Дорогуськ" між Україною та Польщею.

Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Як йдеться в повідомленні, інфраструктурним проєктом передбачено будівництво майданчика для вантажівок, а також капітальний ремонт автомобільної дороги М-07.

Цей автошлях, довжиною майже 2 км, слугує під’їздом вантажного автотранспорту до автомобільного терміналу на КПП "Ягодин". Будівництво паркувальної зони загальною площею 13 га забезпечить додаткову безпечну стоянку для 600 вантажівок.

"Проєкт передбачає повне оновлення дорожнього покриття другого та третього під’їздів до автотерміналу, виконання комплексу заходів з організації та безпеки руху та їх освітлення. Нині готуємось до оголошення тендеру для визначення виконавця робіт з капітального ремонту М-07", - повідомили в агентстві.

На замовлення Служби відновлення у Волинській області вже виготовлена та затверджена проєктно-кошторисна документація.

Нагадаємо:

На пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею збудують додатковий вантажний термінал та пішохідний перехід, роботи планують завершити до серпня 2025 року.