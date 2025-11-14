Уряд обіцяє посилити контроль над держпідприємствами: яким чином

Уряд ухвалив рішення щодо комплексного аналізу діяльності підприємств державного сектору економіки та посиленням контролю над держпідприємствами.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

"Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо комплексного аналізу діяльності підприємств державного сектору економіки та посиленням контролю над держпідприємствами. Відповідне розпорядження Уряд підтримав на засіданні 13 листопада 2025 року", – говориться у повідомленні.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев запевняє, що це посилює контроль і прозорість управління державними компаніями.

"Зараз необхідно перевірити, як працюють механізми управління в усіх ключових компаніях державного сектору. Тож проводимо аудит і доручили наглядовим радам перевірити стан роботи в галузі внутрішнього контролю, комплаєнсу, управління ризиками, дотримання антикорупційної політики, а особливо – закупівельних процедур і фінансової дисципліни", — заявив він.

Рішенням уряду наглядовим радам НАК "Нафтогаз України", "Укрзалізниці", АТ "Українська оборонна промисловість", ПАТ "Укргідроенерго", а також державних банків доручено, зокрема проаналізувати ефективність системи контролю за діяльністю виконавчих органів підприємств.

Також наглядові ради мають перевірити дотримання антикорупційної політики, фінансової дисципліни, порядку здійснення закупівель, функціонування систем внутрішнього контролю, управління ризиками та внутрішнього аудиту.

Крім того – вжити заходів щодо підвищення ефективності корпоративного управління та відповідальності посадових осіб.

Уряд доручив Державній аудиторській службі включати великі підприємства до плану заходів фінконтролю в пріоритетному порядку.

"Також посилюється контроль держави над підприємствами, в яких вона бере участь в управлінні", – говориться у повідомленні.

Читайте також: Від міністра до "смотрящих": як працювала схема розкрадання "Енергоатома" та хто за нею стоїть

Нагадаємо:

Раніше прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що в Україні проведуть аудит всіх державних компаній, зокрема енергетичних. Вона зазначила, що уряд готує комплексне рішення щодо всіх державних компаній.

11 листопада уряд достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

Міністра юстицій Германа Галущенка та міністерку енергетики Світлану Гринчук відстороняють з посад.

13 листопада президент України Володимир Зеленський запровадив санкції РНБО проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.