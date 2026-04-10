Уряд спростив процедури закупівель для захисту критичної інфраструктури

Уряд прийняв розроблені Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства зміни до правил публічних закупівель, що дозволять ефективніше захищати критичну інфраструктуру.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Ці зміни підготовлені на виконання планів стійкості регіонів з урахуванням рекомендацій НАЗК для мінімізації ризиків у процесі публічних закупівель.

Нововведення дозволять швидше відновлювати пошкоджене обладнання, будувати нові об'єкти розподіленої генерації та забезпечувати резервне живлення для систем життєзабезпечення міст.

Основні зміни:

Продовження можливості укладати прямі договори для реалізації експериментальних проєктів із будівництва та ремонту об'єктів критичної інфраструктури до 15 жовтня 2026 року.

Відтепер за прямими договорами можна закуповувати не лише енергообладнання (генератори, когенераційні установки, трансформатори), а й роботи та послуги з їхнього встановлення та фізичного захисту.

Можна оперативно технічно обслуговувати когенераційні установки. Це дозволить уникати тривалих зупинок у тепло- та електропостачанні через бюрократичні затримки.

"Всі закупівлі здійснюватимуться з дотриманням принципів прозорості. Інформацію про договори розміщуватимуть в системі Prozorro, проте без відкритого доступу до чутливих даних, щоб не наражати об'єкти на небезпеку", – запевнили у Мінекономіки.

Нагадаємо:

Уряд виділив 9,2 млрд грн на захист 245 об'єктів критичної інфраструктури у неприфронтових регіонах в межах підготовки до наступної зими та ще 12,85 млрд грн на захист критичної інфраструктури в прифронтових регіонах та на Київщині.