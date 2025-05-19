Мінекономіки розпочало відбір незалежних членів наглядової ради "Укрзалізниці"

Міністерство економіки України розпочинає конкурс з відбору незалежних членів наглядової ради АТ "Укрзалізниця".

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Документи будуть приймати з 19 травня 2025 року до 17 червня 2025 року (до 18:00 за київським часом).

Відповідно до повідомлення про початок конкурсу, до наглядової ради оберуть чотирьох незалежних членів.

"Наглядова рада АТ «Укрзалізниця» є колегіальним органом, який здійснює управління товариством у межах своєї компетенції, а також контролює і регулює діяльність правління компанії", – зазначено у повідомленні.

"Відповідно до чинного законодавства України, кількість незалежних членів у складі наглядової ради АТ «Укрзалізниця» становить 4 (чотири) особи та 3 (три) особи представники від держави", – повідомляє міністерство.

Кандидат на посаду члена наглядової ради АТ "Укрзалізниця" повинен продемонструвати виняткову експертизу або високий рівень професійної компетентності щонайменше в одній із ключових сфер, що мають безпосереднє значення для діяльності компанії.

Серед вимог до кандидатів: вища освіта за принаймні одним з таких напрямів: логістика, фінанси, бухгалтерський облік та аудит, право, менеджмент, публічне адміністрування, транспорт, інженерія, економіка, досвід на керівних посадах (рівень C-suite або еквівалент) з професійним бекграундом у таких сферах, як інфраструктура, транспорт, залізничні операції тощо, а також вільне володіння українською та/або англійською мовами.

Як йдеться у повідомленні, до проведення конкурсного відбору залучено професійних консультантів з добору персоналу – ТОВ «Бойден Україна» (Boyden Global Executive Search), яка є частиною міжнародної компанії Boyden Global Executive Search, що спеціалізується на пошуку і підборі управлінського персоналу.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що 21 жовтня 2024 року Кабінет Міністрів України за поданням наглядової ради АТ "Укрзалізниця" призначив строком на три роки головою правління компанії Олександра Перцовського.

Перцовський працює в АТ "Укрзалізниця" з 2020 року. Раніше він обіймав посаду члена правління та відповідав за пасажирський напрям.

Євген Лященко, який з березня 2023 року займав посаду голови правління, став членом правління.

Також повідомлялося, що "Укрзалізниця" вже 4 роки поспіль залишається найбільшим роботодавцем України: 178 616 працівників. Щоправда, за рік компанія втратила понад 9 тисяч працівників — штат скоротився майже на 5%. Загалом від початку повномасштабної війни штат компанії зменшився на 54 тисячі працівників.