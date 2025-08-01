Управитель десяти арештованих суден не платить державі

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів звернулося до суду з позовами про стягнення заборгованості за договорами управління активами, укладеними з підприємством "МАРІНЕКС", яке заборгувало 16 млн грн.

Про це АРМА повідомило на своєму офіційному сайті.

АРМА звернулося до Господарського суду Одеської області з позовами про стягнення заборгованості за договорами управління активами, укладеними з "МАРІНЕКС".

АРМА звернулося до Господарського суду Одеської області з позовами про стягнення заборгованості за договорами управління активами, укладеними з приватним підприємством "МАРІНЕКС". Загальна сума заборгованості за двома договорами перевищує 16 млн грн.

Йдеться про два договори управління арештованими морськими суднами, які були передані в управління АРМА відповідно до двох ухвал слідчих суддів: судно EMMAKRIS III, передане в управління АРМА ухвалою Печерського райсуду м. Києва та ще дев’ять суден, передані в управління АРМА ухвалою Личаківського райсуду м. Львова, – уточнює АРМА.

АРМА нагадує, що за результатами відкритих торгів у системі Prozorro управителем за обома договорами обрано ПП "МАРІНЕКС". І у квітні 2025 року обидва активи були передані управителю згідно з актами приймання-передачі.

"Згідно з умовами договорів, незалежно від фінансових результатів управління, ПП "МАРІНЕКС" зобов’язалося сплачувати гарантовані платежі до державного бюджету України у визначені строки. Проте управитель не виконав своїх фінансових зобов’язань і наразі загальна сума заборгованості становить 16 618 097,10 грн", – говориться у повідомленні.

Раніше АРМА вже винесло припис ПП "МАРІНЕКС" щодо невиконання умов договорів управління. За результатами аналізу поточного стану виконання зобов’язань, АРМА зафіксувало численні порушення. Приписом Нацагентство зобов’язало управителя негайно усунути всі порушення та перерахувати необхідні кошти до бюджету.

"Наразі кошти до бюджету не сплачені. Управитель не виконав Припис АРМА, тож Національне агентство подало відповідні позовні заяви до Господарського суду Одеської області", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше АРМА вже вимагало від компанії "Марінекс" сплатити кошти до держбюджету. АРМА повідомляло, що приватне підприємство, яке є управителем десяти арештованих суден, включаючи суховантажне судно "EMMAKRIS III" не виконує договірні зобов'язання.

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів прийняло в управління для подальшої реалізації судно "ANKA". Воно порушило державний кордон та зайшло до порту тимчасово окупованого Криму — з порушенням українського законодавства. Відомо, що судно використовуапи для продажу у треті країни награбованого українського зерна.

Раніше Національне агентство повідомило про зняття арешту із судна Nika Spirit, яке раніше було передано в управління АРМА у межах кримінального провадження. Актив, попередньо оцінений у 2,4 мільйона гривень, було реалізовано за 6,4 мільйона гривень. Новим власником активу стала українська компанія.