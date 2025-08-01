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Управляющий десяти арестованных судов не платит государству

Андрій Муравський — 1 августа, 17:16
Управляющий десяти арестованных судов не платит государству
АРМА

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов обратилось в суд с исками о взыскании задолженности по договорам управления активами, заключенным с предприятием "МАРИНЕКС", которое задолжало 16 млн грн.

Об этом АРМА сообщило на своем официальном сайте.

АРМА обратилось в Хозяйственный суд Одесской области с исками о взыскании задолженности по договорам управления активами, заключенным с "МАРИНЭКС".

АРМА обратилось в Хозяйственный суд Одесской области с исками о взыскании задолженности по договорам управления активами, заключенным с частным предприятием "МАРИНЕКС". Общая сумма задолженности по двум договорам превышает 16 млн грн.

Речь идет о двух договорах управления арестованными морскими судами, которые были переданы в управление АРМА в соответствии с двумя постановлениями следственных судей: судно EMMAKRIS III, переданное в управление АРМА постановлением Печерского райсуда г. Киева и еще девять судов, переданные в управление АРМА постановлением Лычаковского райсуда г. Львова, - уточняет АРМА.

АРМА напоминает, что по результатам открытых торгов в системе Prozorro управляющим по обоим договорам выбрано ЧП "МАРИНЕКС". И в апреле 2025 года оба актива были переданы управляющему согласно актам приема-передачи.

"Согласно условиям договоров, независимо от финансовых результатов управления, ЧП "МАРИНЕКС" обязалось платить гарантированные платежи в государственный бюджет Украины в определенные сроки. Однако управляющий не выполнил своих финансовых обязательств и сейчас общая сумма задолженности составляет 16 618 097,10 грн", - говорится в сообщении.

Ранее АРМА уже вынесло предписание ЧП "МАРИНЕКС" о невыполнении условий договоров управления. По результатам анализа текущего состояния выполнения обязательств, АРМА зафиксировало многочисленные нарушения. Предписанием Нацагентство обязало управляющего немедленно устранить все нарушения и перечислить необходимые средства в бюджет.

"Сейчас средства в бюджет не уплачены. Управляющий не выполнил Предписание АРМА, поэтому Национальное агентство подало соответствующие исковые заявления в Хозяйственный суд Одесской области", - говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее АРМА уже требовало от компании "Маринекс" уплатить средства в госбюджет. АРМА сообщало, что частное предприятие, которое является управляющим десяти арестованных судов, включая сухогрузное судно "EMMAKRIS III" не выполняет договорные обязательства.

Ранее сообщалось, что Национальное агентство по розыску и менеджменту активов приняло в управление для дальнейшей реализации судно "ANKA". Оно нарушило государственную границу и зашло в порт временно оккупированного Крыма - с нарушением украинского законодательства. Известно, что судно использовалось для продажи в третьи страны награбленного украинского зерна.

Ранее Национальное агентство сообщило о снятии ареста с судна Nika Spirit, которое ранее было передано в управление АРМА в рамках уголовного производства. Актив, предварительно оцененный в 2,4 миллиона гривен, был реализован за 6,4 миллиона гривен. Новым владельцем актива стала украинская компания.

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