АРМА реалізує судно, арештоване за візити до тимчасово окупованого Криму

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів прийняло в управління для подальшої реалізації судно "ANKA".

Про це Нацагентство повідомляє на сайті.

Передача активу в управління АРМА відбулася на підставі ухвали слідчого судді. Суд виніс ухвалу за клопотанням Головного управління Служби безпеки України в АР Крим у межах кримінального провадження, відкритого за фактом порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї.

Судно зухвало порушило державний кордон та зайшло до порту тимчасово окупованого Криму — з порушенням українського законодавства та міжнародно визнаного статусу півострова, нагадує агентство.

"АРМА має усталену та ефективну співпрацю з ГУ СБУ в АР Крим, зокрема у сфері передачі суден, які є речовими доказами у справах щодо порушення режиму окупованої території", – говориться у повідомленні

Спеціалісти Південного МТУ АРМА вже провели технічний огляд судна, який підтвердив, що актив перебуває у доброму технічному стані та готовий до подальшого використання.

У АРМА вважають, що це "дозволяє здійснити його реалізацію із максимальною вигодою для держави".

"Наразі міжрегіональне управління збирає усю необхідну інформацію про актив задля формування якісної конкурсної пропозиції", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки та Державна прикордонна служби в Чорному морі затримано іноземне судно, яке незаконно перевозило до третіх країн українську агропродукцію, викрадену з тимчасово окупованої території.

Судно використовуапи для продажу у треті країни награбованого українського зерна. Наприкінці 2024 року суховантаж вивіз з порту Севастополя 5 тис. тонн пшениці, яку викрали на тимчасово окупованій території півдня України.

Під час обшуку на борту вилучили навігаційне обладнання, суднову документацію та інші речові докази, що підтверджують участь судна й екіпажу у схемі незаконного перевезення.

Раніше Нацагентство повідомляло про зняття арешту із судна Nika Spirit, яке раніше було передано в управління АРМА у межах кримінального провадження.

За результатами конкурентних торгів актив було реалізовано за 6,4 мільйона гривень. Новим власником активу стала українська компанія, яка придбала судно в рамках законної та публічної процедури реалізації.

Тож, суд визнав, що актив втратив зв’язок із предметом кримінального провадження та набув нового правового статусу — комерційної власності.

Як відомо, суд арештував російський танкер "NEYMA", який до того блокував прохід українських військових кораблів у Керченській протоці, влітку 2019 року. Це призвело до захоплення 24 моряків і трьох суден ВМС України російськими прикордонниками.

Також повідомлялося, що АРМА оголошує конкурс на відбір юридичних осіб для організації реалізації арештованого морського судна USKO MFU.

Раніше повідомлялося, що АРМА спільно з Адміністрацією судноплавства зірвали спробу викрадення арештованого російського судна EMMAKRIS III.