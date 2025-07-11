Суд зняв арешт з судна, яке раніше належало Росії

Із судна Nika Spirit знято арешт, оскільки процедури продажу на відкритому аукціоні звершені.

Про це повідомляє Національне агентство з розшуку та менеджменту активів.

"Національне агентство повідомляє про зняття арешту із судна Nika Spirit, яке раніше було передано в управління АРМА у межах кримінального провадження", – говориться у повідомленні.

"За результатами конкурентних торгів актив, попередньо оцінений у 2,4 мільйона гривень, було реалізовано за 6,4 мільйона гривень. Новим власником активу стала українська компанія, яка придбала судно в рамках законної та публічної процедури реалізації", – зазначає АРМА.

"Таким чином, суд визнав, що актив втратив зв’язок із предметом кримінального провадження та набув нового правового статусу — комерційної власності, набутого добросовісно на відкритих торгах", – говориться у повідомленні.

АРМА зазначає, що це — "черговий приклад того, як арештовані активи не просто зберігаються, а перетворюються на реальний ресурс для української економіки".

Нагадаємо:

Український суд арештував російський танкер "NEYMA", який до того блокував прохід українських військових кораблів у Керченській протоці, влітку 2019 року. Це призвело до захоплення 24 моряків і трьох суден ВМС України російськими прикордонниками.

Танкер під новим ім'ям NIKA SPIRIT увійшов в український порт Ізмаїл для планового ремонту. Однак українські прикордонники, ідентифікувавши судно за ІМО-номером і затримали його.

Судом було перевірено правомірність дій військових прокурорів та слідчих СБУ, а також дотримання ними вимог закону під час проведення обшуку танкеру.

У квітні цього року повідомлялося, що АРМА реалізувало танкер Nika Spirit на електронному аукціоні Prozorro.Продажі. Хоча судно зношене на 80%, а його відновлення потребує щонайменше 20 млн грн інвестицій, АРМА реалізувало його за 6,4 млн грн, коли його оціночна вартість склала 2,4 млн грн. За право придбати актив змагались чотири учасники.

Раніше повідомлялося, що Агентство з розшуку та менеджменту активів отримало на реалізацію російське судно, яке затримали в акваторії Дунаю.

Раніше також повідомлялося, що у результаті спецоперації Служби безпеки та Державної прикордонної служби в Чорному морі затримано іноземне судно, яке незаконно перевозило до третіх країн українську агропродукцію, викрадену з тимчасово окупованої території.