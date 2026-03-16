Власниця масажного салону стала ключовим постачальником енергії комунальникам Полтавщини – ЗМІ

Колишня журналістка комунального телеканалу "Кременчуцькі новини", власниця масажного салону Ірина Серьогова є співвласницею компанії, яка є ключовим енергопостачальником комунальних підприємств Полтавщини

Про це йдеться в журналістському розслідуванні NGL.media.

Компанію зареєструвала у 2022 році 24-річна киянка Вікторія Людмирська.

Через пів року після створення фірма отримує перший великий контракт від "Лубниводоканалу" на 18,2 млн грн.

За два дні до підписання угоди з "Лубниводоканалом" у структурі компанії відбулися зміни – замість Людмирської, яка перейшла на позицію директорки, єдиною власницею стає Ірина Серьогова, якій належить масажний салон у Кременчуці.

Ще кілька років тому Серьогова працювала журналісткою на комунальному телеканалі "Кременчуцькі новини", який займається переважно висвітленням діяльності міської влади та депутатів. Після звільнення у червні 2022 року вона намагалася створити власний медіапроєкт, але згодом зареєструвала ФОП і зосередилась на б'юті-сфері.

У документах, які "Стар Енерджи Трейд" подає на тендери, є наказ про прийняття Серьогової на роботу із зарплатою 16 тис. грн і повною зайнятістю. Водночас у соцмережах вона продовжує активно рекламувати послуги масажу.

У грудні 2023 року у ТОВ "Стар Енерджи Трейд" з'являється новий гендиректор Олег Попенко. Ще за пів року Олег Попенко стає співвласником компанії у пропорції 50/50 з Іриною Серьоговою.

55-річний Олег Попенко має тривалий досвід роботи в комунальній сфері. У 2014 році він очолював КП "Кременчук-Інвест", у 2016-2019 роках був фінансовим директором КП з управління житловим фондом у Києві. Потім очолював комітет житлово-комунального господарства у Громадській раді при КМДА та працював радником заступника голови КМДА. У 2020 році заснував громадську організацію "Спілка споживачів комунальних послуг" і з того часу просуває себе у соцмережах як експерт з питань ЖКГ та енергетики.

Якщо впродовж 2023 року "Стар Енерджи Трейд" уклала контрактів на 21 млн грн, то з приходом Попенка обсяги зросли у 80 разів.

Серед замовників "Стар Енерджи Трейд" лише комунальні заклади та установи кількох регіонів: ОКВП "Дніпро-Кіровоград", "Теплокомуненерго" в Олександрії, "Полтававодоканал", "Полтаватеплоенерго" тощо

На початок 2026 року "Стар Енерджи Трейд" підписала договорів на майже 1,7 млрд грн.

Видання довідалось, що у застосунку GetContact, який визначає як люди записують ті чи інші номери у свої телефони, Ірину Серьогову підписують як "помічниця Корфа-Іра" і "Ірина пресслужба Корфа".

50-річний Євген Корф – депутат Полтавської обласної ради з Кременчука. У 2020 році балотувався до облради від "Опозиційної платформи – За життя". Після заборони цієї партії увійшов до групи "За Полтавщину". Він очолює постійну комісію обласної ради з питань екології та раціонального природокористування.

Його імені нема серед засновників чи директорів "Стар Енерджи Трейд". Натомість він володіє фірмою "НВП "Енерго-Плюс" і юристка цієї компанії Тетяна Ненашева у червні 2024 року замовила від імені "Стар Енерджи Трейд" витяг з держреєстру юридичних осіб, який потрібен для участі в тендерах.

Вже через місяць цей витяг з'явився в тендерній пропозиції "Стар Енерджи Трейд", яку компанія подавала на тендер "Полтававодоканалу".

У травні 2022 року – тоді ж, коли була створена "Стар Енерджи Трейд" – Корф заснував "Благодійний фонд "Довіра та допомога" разом з Вікторією Попенко, дружиною Олега Попенка, який незабаром стане гендиректором, а потім і співвласником енергетичної компанії.

Аліна Біленька, дружина голови Полтавської облради Олександра Біленького, отримала у 2024 році близько 150 тис. грн від НВТОВ "Перетворювальна техніка" – це компанія, співвласником якої є Євген Корф.

Євген Корф

Євгена Корфа нема серед офіційних власників чи керівників "Стар Енерджи Трейд", проте він як депутат активно сприяє діяльності компанії. У вересні минулого року він особисто голосував за звернення до президента і уряду з проханням виділити державну субсидію "Полтававодоканалу". У цьому зверненні прямо вказано, що заборгованість перед "Стар Енерджи Трейд" сягнула 33,6 млн грн.

