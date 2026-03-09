Українська правда
Нацполіція накупила кросоверів Renault на 238 мільйонів

Віктор Волокіта — 9 березня, 11:19
Нацполіція на початку березня замовила "Кий авто центр" 200 автомобілів на основі Renault Duster на 237,74 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Кожен автомобіль обійдеться в 1,19 млн грн, усі вони будуть обладнані радіостанціями, синьо-червоними сигналами на даху та гучномовцями.

На тендері була дешевша на 0,4% пропозиція фірми "Спец-ком-сервіс".

Водночас замовник вказав, що хоче купити кросовери з бензиновим чи дизельним двигуном об'ємом від 1460 кубічних сантиметрів. Що і запропонував "Кий авто центр".

"Спец-ком-сервіс" в тендерній пропозиції написали, що у них бензиновий гібрид Citroen C3 Aircross 1.2 Hybrid 136 e-DCS MAX з двигуном на 1199 куб. см. Тому його пропозицію відхилили.

Бенефіціаром "Кий Авто Центру" є Володимир Шполянський, а керує Володимир Косс.

Нагадаємо:

"Укрпошта" завершила другий аукціон на Прозорро.Продажі з продажу 716 одиниць списаного транспорту радянського та пострадянського періоду та отримала 9 мільйонів гривень.

