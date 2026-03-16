За два місяці залізничники відновили опалення та комунікації у 748 будинках Києва

Від середини січня до середини березня працівники "Укрзалізниці" долучилися до відновлення систем опалення, водопостачання та каналізації на 748 об'єктах у Києві.

Від середини січня до середини березня працівники Укрзалізниці долучилися до аварійно-відновлювальних робіт у Києві після масованих ракетних та дронових атак. Залізничники відновлювали системи опалення, водопостачання та каналізації.

Відновлювальні бригади працювали у всіх районах Києва. Найбільше об'єктів було відновлено у Печерському районі — 246, Солом'янському — 194 та Дніпровському — 149.

У пікові періоди до робіт в одну зміну залучали до 260 залізничників — будівельників, колійників, мостовиків, працівників пасажирського господарства, вагонників, локомотивників та фахівців інших підрозділів.

Зокрема, залізничники працювали у будинках мешканців Троєщини та Дарниці, які внаслідок ворожих ударів тижнями залишалися без теплопостачання.

Фахівці запускали та наповнювали системи опалення, ремонтували каналізацію, проводили гідравлічні випробування трубопроводів.

Вони замінювали ділянки водопроводу й опалення, прочищали стояки та магістральні труби, змінювали секції радіаторів, ізолювали трубопроводи тощо.

Після завершення робіт разом із житловими службами перевіряли стан мереж.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що з 6 по 15 березня проходить прийом заяв для нарахування доплати у розмірі 20 000 гривень за лютий працівникам критичної інфраструктури, які ліквідовують наслідки російських атак.

У січні президент Володимир Зеленський заявив, що влада ухвалила рішення про доплати працівникам, які залучені до аварійно-відновлювальних робіт під час надзвичайної ситуації.

Працівники сфер, які брали участь у ліквідації наслідків російських обстрілів, можуть отримати додаткові виплати у 20 000 гривень за січень, лютий і березень.