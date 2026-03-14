Після російської атаки низка поїздів затримується

Внаслідок російської масованої атаки ракетами та дронами низка поїздів "Укрзалізниці" рухається із затримками.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

"Чергова складна ніч. Наші моніторингові групи працювали в посиленому режимі, аби убезпечити десятки поїздів під час чергової масованої ракетно-дронової атаки. Задля безпеки ми робили вимушені зупинки та евакуйовували пасажирів і бригади", – говориться у повідомленні.

УЗ зазначає, що за рахунок злагодженої роботи залізничників й вправності Сил Оборони жертв вдалося уникнути.

Але є поранені через влучання безпілотника по залізничній інфраструктурі — уламками ушкоджено локомотив потяга приміського сполучення на Харківщині. Постраждали машиніст та помічник, медики надали їм допомогу на місці.

"Унаслідок довгої тривоги в Миколаєві та вимушених зупинок низка поїздів рухається із затримками. Слідкувати за ними можна на uz-vezemo", – говориться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині армія РФ у ніч на 14 березня влучила безпілотником у приміський поїзд. Вночі Росія також вдарила по території станції у Криворізькому районі, пошкоджено локомотив.

У Києві через нічний ворожий обстріл та відключення напруги на окремих ділянках мережі тимчасово призупинено рух тролейбусів та трамваїв у кількох районах міста.

У ніч на 14 березня противник завдав комбінованого удару із застосуванням 498 повітряних цілей – БпЛА та ракет, з яких 460 Повітряні сили визнали збитими або подавленими.