"Укрзалізниця" в середньому за 4 години відновлює інфраструктуру після атак – Кулеба

Від початку серпня Росія завдала по об’єктах АТ "Укрзалізниця" майже 300 ударів. Щодня залізничники в середньому за 4 години відновлюють інфраструктуру після атак і відновлює рух поїздів.

Про це у Фейсбук написав міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За час повномасштабного вторгнення поранено 221 залізничника, 37 загинули під час виконання своїх обов’язків.

"Завдяки залізничникам навіть після масованих нічних обстрілів поїзди продовжують курсувати. Там, де пошкоджено колії або станції, працюють комбіновані маршрути — потяг і автобус", – написав він.

"Днями в рейс вирушили шість нових вагонів, виготовлених на Крюківському вагонобудівному заводі. П’ять із них відправлено на Харків, один — на Дніпро. Це прифронтові напрямки, де навантаження на систему найбільше", – повідомив Кулеба.

Ці вагони стали фінальними у партії з 66 вагонів, замовлених Укрзалізницею минулого року, зазначив міністр.

У виробництві задіяно понад 160 українських компаній, серед них — релоковані з тимчасово окупованих територій, додав він.

Нагадаємо:

10 жовтня попри масовану атаку на українську енергосистему чітко за графіком у свій перший рейс вирушив потяг №99/100 Київ – Бухарест.

Вночі проти 2 жовтня російська армія завдала масованого обстрілу по депо "Укрзалізниці" в Одесі.

Раніше повідомлялося, що вагоноремонтні підприємства "Укрзалізниці" очікують, що цей рік закінчать зі збитками у 600 мільйонів гривень. Причини – падіння обсягів залізничних перевезень та профіцит вантажних вагонів на ринку.

У першому півріччі 2025 року Укрзалізниця перевезла 79,6 млн тонн вантажів — це на 11,8% менше, ніж за аналогічний період торік. Найбільше впали обсяги перевезення вугілля і зерна.

Гендиректор компанії Олександр Перцовський зазначив, що з такою динамікою за рік буде перевезено лише половину від обсягів довоєнного 2021 року.

АТ "Укрзалізниця" планує у 2025-му скоротити щонайменше 25% адміністративно-управлінського персоналу, або понад 500 посад.

"Укрзалізниця" підписала з ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" договір про закупівлю пасажирських вагонів нових моделей з інноваційними технічними та планувальними рішеннями.