"Укрзалізниця" розповіла про попит на квитки з Києва до Бухаресту

Новий міжнародний потяг №99/100 Київ – Бухарест має стабільний попит серед українців. За 2 тижні вже продані 2100 квитків.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

"За перший тиждень його курсування Укрзалізниця перевезла майже 800 пасажирів. Найчастіше українці їздили від Вінниці до Бухареста", – говориться у повідомленні.

"Цим потягом можна доїхати до двох міжнародних аеропортів Румунії – в Ясах та Бухаресті. В Ясах зручно потрапити на нічні рейси, а в Бухаресті - на ранкові. Зручну пересадку забезпечує міський транспорт", – зазначає УЗ.

Також на центральному вокзалі Бухареста Gara de Nord можна пересісти на потяги до Бургаса, Софії та Стамбула.

Час проходження митного контролю між Україною та Молдовою – година, між Молдовою та Румунією – півтори години.

Нагадаємо:

10 жовтня попри масовану атаку на українську енергосистему чітко за графіком у свій перший рейс вирушив потяг №99/100 Київ – Бухарест.

4 жовтня "Укрзалізниця" повідомила, що з 10 жовтня почне курсувати поїзд за маршрутом Київ – Бухарест.

12 вересня з Ужгорода запустили перші потяги євроколією до столиць Європейського Союзу.