"Укрзалізниця" запускає поїзд Київ – Бухарест
АТ "Укрзалізниця" з 10 жовтня запускає поїзд за маршрутом Київ – Бухарест.
Про це повідомило Міністерство розвитку громад і територій у суботу.
Поїзд курсуватиме щоденно та пролягатиме через Київ, Вінницю, Жмеринку, Могилів-Подільський, Велчинець, Унгени, Ясси та столицю Румунії Бухарест.
Відправлення з Києва – 06:30, прибуття до Бухареста – 06:47 наступного дня.
У зворотному напрямку – з Бухареста о 19:10, до Києва о 19:41 наступного дня.
Поїзд прибуватиме на центральний вокзал Бухареста – Gara de Nord. З цього вокзалу регулярно курсують швидкісні електрички до аеропорту.
Вартість квитка у купейному вагоні – приблизно 3800 грн.
Нагадаємо:
12 вересня з Ужгорода запустили перші потяги євроколією до столиць Європейського Союзу.