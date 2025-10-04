"Укрзалізниця" запускає поїзд Київ – Бухарест

12 вересня з Ужгорода запустили потяги євроколією до Братислави, Будапешта й Відня

АТ "Укрзалізниця" з 10 жовтня запускає поїзд за маршрутом Київ – Бухарест.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад і територій у суботу.

Поїзд курсуватиме щоденно та пролягатиме через Київ, Вінницю, Жмеринку, Могилів-Подільський, Велчинець, Унгени, Ясси та столицю Румунії Бухарест.

Відправлення з Києва – 06:30, прибуття до Бухареста – 06:47 наступного дня.

У зворотному напрямку – з Бухареста о 19:10, до Києва о 19:41 наступного дня.

Поїзд прибуватиме на центральний вокзал Бухареста – Gara de Nord. З цього вокзалу регулярно курсують швидкісні електрички до аеропорту.

Вартість квитка у купейному вагоні – приблизно 3800 грн.

