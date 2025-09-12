З Ужгорода вирушили перші поїзди євроколією до країн ЄС
12 вересня з Ужгорода запустили перші потяги євроколією до столиць Європейського Союзу.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба.
Першими рейсами до Братислави, Будапешта й Відня вирушили 280 пасажирів.
Наразі розклад руху такий:
- №961/618 Ужгород - Братислава (щодня);
- №146 Ужгород - Будапешт - Відень (щодня);
Також Кулеба розповів, що з грудня 2025 року після оновлення графіка заплановані зручні стиковки з внутрішніми рейсами, зокрема збільшення кількості нічних поїздів.
Окремо з 12 вересня стартував новий маршрут №644/647 євроколією Захонь - Берегове - Боржава.
Він напряму поєднає Берегове з вузловою станцією у Захоні для подальших пересадок по всій Угорщині.
Нагадаємо:
5 вересня "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзди з Ужгорода до міст ЄС новою євроколією.