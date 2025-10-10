Ворожа атака – не перепона: у перший рейс вийшов поїзд Київ – Бухарест

10 жовтня попри масовану атаку на українську енергосистему чітко за графіком у свій перший рейс вирушив потяг №99/100 Київ – Бухарест.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

У подорож відправилась перші сто пасажирів. Новий поїзд курсуватиме щодня за маршрутом Київ - Бухарест через Вінницю, Жмеринку, Могилів-Подільський. Прикордонний контроль відбуватиметься у містах Велчинець та Унгени. Потяг прибуває на головний вокзал столиці Румунії - Gara de Nord, зазначає міністр.

За його словами, з Києва поїзд вирушатиме з Центрального вокзалу о 06:30 та прибуватиме до Бухареста о 06:47 наступного дня. У зворотному напрямку відправлення з вокзалу Gara de Nord о 19:10, прибуття до Києва - о 19:34 наступного дня.

Нагадаємо:

12 вересня з Ужгорода запустили перші потяги євроколією до столиць Європейського Союзу.

4 жовтня "Укрзалізниця" повідомила, що з 10 жовтня почне курсувати поїзд за маршрутом Київ – Бухарест.