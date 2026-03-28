"Укрзалізниця" посилює захист підстанцій

"Укрзалізниця" будує захист своєї інфраструктури з 2022 року, тож кошти, які уряд виділив у межах розгортання планів стійкості, спрямовані на будівництво споруд другої черги.

Про це інформує АТ "Укрзалізниця".

УЗ нарощує захист енергетичних об'єктів – уряд спрямував на це додатково 528,5 мільйона гривень, говориться у повідомленні УЗ у Телеграм.

"Укрзалізниця" продовжує будівництво захисних споруд для власних інфраструктурних об'єктів, передусім — підстанцій, від яких залежить стабільність енергоживлення залізничної мережі. А відтак — стабільність руху пасажирських та вантажних поїздів", – повідомляє УЗ.

Розгортання захисту стартувало ще у 2022 році. У 2025 році розпочалося будівництво посилених захисних споруд для підстанцій, адже ворог значно наростив силу та точність ударів по об'єктах залізниці.

Тоді за ініціативи Мінрозвитку УЗ було виділено понад 800 млн грн на будівництво першої черги споруд для захисту тягових підстанцій.

"У цю роботу залучено десятки залізничних бригад будівельників та енергетиків, які працюють 24/7 по всій країні. Більшість об'єктів першої черги вже зведено. В найкоротші терміни", – повідомляють в УЗ.

Нині ж, в межах розгортання планів стійкості, уряд фінансує розширення програми — будівництво споруд другої черги.

Підготовчі будівельні роботи розпочинаються негайно, адже задача — звести посилений захист й на нових об'єктах так само в найкоротші терміни з дотриманням усіх вимог.

Будівництво обох черг захисних споруд є частиною загального плану стійкості Укрзалізниці, який охоплює основні напрямки захисту та накопичення резервів для швидкого відновлення.

План розгортається в тісній координації та за підтримки Міністерства розвитку громад та територій, Кабінету Міністрів України та Сил безпеки й оборони країни.

"Виклики змінюються щодня, відтак і плани дій регулярно переглядаються, розширюються та адаптуються", – додали в УЗ.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд виділив 9,2 млрд грн на захист 245 об'єктів критичної інфраструктури у неприфронтових регіонах в межах підготовки до наступної зими.

Росія посилює атаки на залізничну інфраструктуру України: з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року їх було здійснено близько 5 тис. атак, у тому числі на кілька місяців цього року прийшлося понад 10% від всіх атак.

Комплексні рішення дозволили вберегти від ударів ворожих БПЛА багато поїздів, але для захисту всіх поїздів вздовж фронтів на глибину 30-60 кілометрів на кожен поїзд треба поставити десятки модулів РЕБ.