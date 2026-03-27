Уряд виділив понад 9 мільярдів на захист 245 об’єктів критичної інфраструктури

Уряд виділив 9,2 млрд грн на захист 245 об'єктів критичної інфраструктури у неприфронтових регіонах в межах підготовки до наступної зими.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Це другий транш фінансування планів стійкості. Із загальної суми 5,2 млрд грн буде спрямовано Агентству відновлення на захист великих енергетичних об'єктів. Ще 3,5 млрд отримають регіони — на будівництво захисних споруд для розподільчих підстанцій, трансформаторів, газорозподільних станцій та інших об'єктів критичної інфраструктури", – зазначила вона.

Також 528 млн отримає АТ "Укрзалізниця" для посилення захисту власних обʼєктів.

За словами Свириденко, виділені кошти покриють 30% потреби в фінансуванні визначених об'єктів і частку заборгованості по вже розпочатим роботам.

20 березня стало відомо, що уряд виділив 12,85 млрд грн на перші роботи з підготовки до наступної зими критичної інфраструктури в прифронтових регіонах на на Київщині.

На Дніпропетровщині 245 об'єктів критичної інфраструктури мають бути забезпечені захистом від атак в рамках підготовки до наступної зими, ще 96 об'єктів мають отримати захист в Запорізькій області.