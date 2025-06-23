"Укрзалізниця" оголосила аукціони з оренди площ на шести вокзалах

"Укрзалізниця" оголосила аукціони з оренди комерційних площ на шести залізничних вокзалах.

Про це "Укрзалізниця" написала на своїй сторінці у Facebook.

Аукціони відбудуться 26 червня на майданчику Prozorro.Продажі.

Йдеться про оренду приміщень, у яких знаходилися аптеки на Південному вокзалі Києва і на вокзалі у Дніпрі (Дніпро-Головний). Про магазин формату To go на Центральному вокзалі Києва, супермаркет у Харкові (Харків-Пасажирський), крамницю і, лаунж-зону на Південному вокзалі Києва, приміщення кав’ярні в Ужгороді.

Також у оренду віддають банківське відділення у Львові та банкомати на Південний вокзал Києва, в⁠ Ужгороді і на станції Запоріжжя-1.

"Також 2 липня відбудеться аукціон на право оренди 38 кв.м на конкорсі Південного вокзалу станції Київ-Пасажирський для розміщення кав’ярні Загальний стартовий розмір орендної плати (без ПДВ) — 1,663 млн грн на місяць", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що 18 червня у пасажирських поїздах будуть підвищені ціни на чай та інші товари. Зокрема, вартість склянки класичного чаю зросте з 10 грн до 20 грн. Підвищення ціни відбудеться вперше з 2018 року.

Також повідомлялося, що 20 червня внаслідок атаки ворожих дронів пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу Одеси. Уражень зазнали контактна мережа та рейко-шпальна решітка, але обійшлося без постраждалих.

Вночі 17 червня під час масованої повітряної атаки зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура в Києві та області.

Нагадаємо, у 2021 році "Укрзалізниця" заявляла, що передасть в оренду перші приміщення вокзалів і компанія планує передати в концесію 11 вокзалів.

Тоді повідомлялося, що в договорах на оренду вокзальних площ "Укрзалізниця" передбачає право одностороннього розірвання договору в разі, якщо вокзал буде передаватися в довгострокову концесію.