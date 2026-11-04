Україна отримає від Франції автобуси для Укрзалізниці

Франція передасть Україні 34 великих пасажирських автобуси. Їх використовуватиме Укрзалізниця в межах проєкту "УЗ Довезе".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник зустрівся із віцепрезидентом французького регіону Іль-де-Франс Стефаном Боде. Вони обговорили співпрацю у транспортній сфері, передачу автобусів для українських громад та подальшу підтримку критичної інфраструктури.

Перші автобуси очікуються вже у листопаді, решта – протягом грудня. Таким чином, до кінця 2026 року Україна має отримати всі 34 автобуси.

"Проєкт "УЗ Довезе" спрямований на забезпечення альтернативного транспортного сполучення, зокрема на маршрутах, де залізничні перевезення ускладнені внаслідок російських атак на інфраструктуру. Залучення додаткових автобусів дозволить розширити можливості комбінованих перевезень та забезпечити стабільніше сполучення для пасажирів", – пояснили у відомстві.

Раніше французькі партнери з регіону Іль-де-Франс надавали допомогу Київській та Чернігівській областям.

Ще одним напрямом співпраці є підтримка енергетичної стійкості Київської та Чернігівської областей. Йдеться про можливість постачання генераторів для об'єктів критичної інфраструктури та зарядних станцій для закладів соціальної сфери.

Нагадаємо:

Від початку 2026 року Укрзалізниця отримала 44 нові пасажирські вагони, а до кінця року має отримати ще 16 одиниць.