Приватбанк знову не зміг продати Дніпро-Арену

Аукціон з продажу стадіону "Дніпро-Арена" та колишньої тренувальної бази ФК "Дніпро", які належать ПриватБанку, знову не відбувся.

Про це свідчать дані системи Prozorro.Продажі – там повідомляється, що на торги 6 жовтня не прийшов жоден учасник, а аукціон не відбувся.

Стартова ціна об'єкта становила 140,7 млн грн без ПДВ.

Продаж Дніпро-Арени передбачений стратегією та оперативним планом управління "проблемними" активами, які не використовуються в основній діяльності банку.

Разом зі стадіоном Приватбанк виставляв на аукціон тренувальну базу для футболістів та прилегле до неї футбольне поле.

Раніше об'єкти належали Ігорю Коломойському. Приватбанк став власником стадіону, оскільки той був заставою за кредитами, які отримали колишні власники банку. Після націоналізації у 2016 році майно перейшло у власність державного Приватбанку.

Нагадаємо:

ПриватБанк у 2022 році вже виставляв на продаж стадіон "Дніпро-Арена" та тренувальну базу футбольного клубу СК "Дніпро-1". Тоді стартова ціна лота становила понад 113 млн грн (3 106 грн за 1 кв. м). Продати власність не вдалося.

Наприкінці січня 2026 року аукціон з оренди "Дніпро-Арени" та футбольну тренувальну базу з критим полем також не відбувся через відсутність учасників.