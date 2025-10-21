"Укрзалізниця" модернізувала електропоїзд: вже десятий цього року

Маршрути Київської кільцевої електрички поповнює 46-й капітально модернізований власними силами УЗ електропоїзд з початку повномасштабного вторгнення та 10-й цього року — поїзд ЕР9Є-565.

Про це повідомляє АТ "Укрзалізниця".

"Побудований 27 лютого 1981 року електропоїзд через 2,5 місяці після модернізації на Київському електровагоноремонтному заводі традиційно став сучасним, зручним і доступним для всіх", – говориться у повідомленні.

"Оновлена електричка має нові сидіння, систему освітлення, інклюзивні елементи: сповивальні столики, написи шрифтом Брайля, контрастне маркування, затишний і стильний салон", – зазначає УЗ.

Нагадаємо:

Від початку серпня Росія завдала по об'єктах АТ "Укрзалізниця" майже 300 ударів. Щодня залізничники в середньому за 4 години відновлюють інфраструктуру після атак і відновлює рух поїздів, повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Раніше повідомлялося, що вагоноремонтні підприємства "Укрзалізниці" очікують, що цей рік закінчать зі збитками у 600 мільйонів гривень. Причини – падіння обсягів залізничних перевезень та профіцит вантажних вагонів на ринку.

У першому півріччі 2025 року Укрзалізниця перевезла 79,6 млн тонн вантажів — це на 11,8% менше, ніж за аналогічний період торік. Найбільше впали обсяги перевезення вугілля і зерна.

Гендиректор компанії Олександр Перцовський зазначив, що з такою динамікою за рік буде перевезено лише половину від обсягів довоєнного 2021 року.

АТ "Укрзалізниця" планує у 2025-му скоротити щонайменше 25% адміністративно-управлінського персоналу, або понад 500 посад.

"Укрзалізниця" підписала з ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" договір про закупівлю пасажирських вагонів нових моделей з інноваційними технічними та планувальними рішеннями.