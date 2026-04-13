Боротьба з тіньовими перевезеннями: Мінрозвитку оприлюднило законопроєкт

Мінрозвитку оприлюднило проєкт закону про впровадження е-ТТН у внутрішніх перевезеннях, який має посилити контроль за перевезеннями та боротися з тіньовими схемами та перевантаженням транспорту.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад та територій України.

Мета законопроєкту – системна цифровізація ринку перевезень вантажів та впровадження електронного документообігу.

Запровадження е-ТТН дозволить спростити роботу бізнесу, автоматизувати облік вантажів, зменшити витрати на документообіг, посилити контроль за перевезеннями та боротися з тіньовими схемами та перевантаженням транспорту, говориться у повідомленні.

Проєкт закону пропонує вставити дату обов'язкового використання е-ТТН для внутрішніх перевезень з 1 січня 2027 року. Паперовий формат пропонується залишити як виняток – у разі технічної неможливості оформити електронний документ.

Окрему увагу в законопроєкті приділено контролю вагових параметрів транспорту, що допоможе зберігати дорожню інфраструктуру.

Наразі е-ТТН уже доступна для бізнесу: для роботи авторизовано 6 платформ електронного документообігу, тож компанії вже можуть повністю відмовлятися від паперових накладних.

За словами віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, впровадження е-ТТН – це один із ключових кроків до повної цифровізації вантажних перевезень в Україні.

"Ми вже переходимо від паперових процесів до прозорої та зрозумілої системи, саме для цього вже доступне використання е-ТТН. Це не лише зручність для бізнесу, а й реальний інструмент боротьби з тіньовими схемами, перевантаженням транспорту та зловживаннями", – наголосив він.

