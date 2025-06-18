"Укрзалізниця" купить півтори тисячі контейнерів

"Укрзалізниця" має намір купити 1520 одиниць 20‑футових контейнерів.

Про це повідомляє RAIL.insider з посиланням на дані платформи zakupivli.pro.

"Філія "ЦТС "Ліски» АТ "Укрзалізниця" оголосила тендер у системі zakupivli.pro щодо закупівлі 1 020 од. 20‑футових контейнерів типу Open Top та 500 контейнерів типу Pallet Wide. Орієнтовна вартість закупівлі — понад 469 млн грн без ПДВ", — говориться у повідомленні.

Наразі триває прийом пропозицій, початок аукціону відбудеться 27 червня.

"Open top контейнер — це спеціальний тип транспортного контейнера, який має відкритий дах, накритий тентом. Використовуються для транспортування великогабаритних або важких вантажів, які не можна легко завантажувати чи розвантажувати через двері. Контейнери для морських перевезень модифікації Pallet Wide дозволяють здійснювати транспортні перевезення палет", — зазначено у публікації.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" замовила 95 нових вагонів на понад 5 млрд. За результатами тендера вона підписала контракт із Крюківським вагонобудівним заводом на постачання 95 спальних купейних вагонів загальною вартістю 4,475 млрд грн без податку на додану вартість. З урахуванням ПДВ сума контракту становить 5,37 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" отримала 1,4 тис тонн рейок виробництва компанії Voestalpine Rail Technology GmbH, і перша партія австрійських рейок надійшла в Україну з випередженням графіка. В УЗ стверджують, що це дасть змогу збільшити темпи та обсяги ремонту інфраструктури на ключових ділянках.

Також повідомлялося, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів шукає управителів на 2710 вагонів та 3 тепловози. Ці активи були арештовані в межах кримінальних проваджень і передані АРМА на підставі судових рішень.