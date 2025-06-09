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УЗ оновлює парк: вагони обійдуться в понад 5 мільярдів

Олексій Артемчук — 9 червня, 18:42
УЗ оновлює парк: вагони обійдуться в понад 5 мільярдів
Пресслужба КВБЗ

"Укрзалізниця" замовила 95 нових вагонів на понад 5 млрд у Крюківського вагонобудівного заводу.

Про це йдеться в даних на сайті "Прозорро".

"Укрзалізниця" 6 червня за результатами тендера підписала контракт із Крюківським вагонобудівним заводом на постачання 95 спальних купейних вагонів загальною вартістю 4,475 млрд грн без податку на додану вартість. З урахуванням ПДВ сума контракту становить 5,37 млрд грн.

Згідно з умовами, компанія отримає 88 вагонів типу КУП (купейні спальні з купе відпочинку провідника) та 7 вагонів типу КУПІ — для перевезення осіб з інвалідністю та з купе начальника поїзда.

Ціна одного вагона типу КУП становить 46,895 млн грн без ПДВ (56,27 млн грн з ПДВ), типу КУПІ — 49,8 млн грн без ПДВ (59,76 млн грн з ПДВ).

Зазначається, що поставку всіх вагонів мають завершити до 31 грудня 2024 року.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" почала встановлювати кондиціонери у вагони, де конструктивно це не було передбачено.

Кабінет міністрів виділив для АТ "Укрзалізниця" понад 4,3 млрд грн на забезпечення безперебійних залізничних перевезень із зони бойових дій та інших соціально значущих перевезень.

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