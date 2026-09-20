Поїзди по всій країні затримуються до 14 годин через російські атаки

Поїзди УЗ затримуються по всій Україні через атаки РФ

Через наслідки бойових дій потяги Укрзалізниці мають суттєві запізнення – потяги Дніпро-Ужгород та Запоріжжя-Перемишль вже затримуються на 13 годин і 40 хвилин.

Про це свідчить таблиця запізнень на сайті Укрзалізниці.

Більшість затримок – маршрути, що пролягають через південні області України. Зокрема найбільше затримуються поїзди з/до Дніпра та Запоріжжя.

Також є затримки на маршрутах із/до Харкова, Одеси, Києва та Черкас.

У разі підвищеної небезпеки рухомий склад потяга зупиняють. Пасажирів закликають дотримуватися правил евакуації, прямувати в укриття або відійти на безпечну відстань від інфраструктури – на понад 200 метрів.

Також в УЗ повідомляють про низку затримок приміських поїздів. Наприклад, поїзд Черкаси-Умань затримується майже на 4,5 години, а Самійлівка-Дніпро – на 4.

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Нагадаємо:

17 вересня російська атака серйозно пошкодила вокзал у Берестині (Харківська область) та інфраструктуру кільцевої електрички в Києві, а окремі пасажирські поїзди пішли резервними маршрутами із затримкою приблизно на шість годин.