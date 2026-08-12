Розкрадання на ремонті доріг: судитимуть ексголову Дніпропетровської ОДА

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за обвинуваченням осіб, причетних до заволодіння понад 392 млн грн під час ремонту доріг на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням 4 осіб, які, за версією слідства, причетні до заволодіння понад 392 млн грн під час ремонту доріг у Дніпропетровській області", – говориться у повідомленні.

Мова йде про голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації, його заступника голови, начальника відділу дорожнього господарства ОДА та керівника суб'єкта господарської діяльності. Усі посади зазначені на час вчинення злочину.

Прізвища не називають, втім відомо, що йдеться, зокрема, про ексголову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

У межах досудового розслідування встановлено, що замість капітального ремонту доріг році ці особи у 2022 забезпечили обстеження доріг і складання дефектних актів. Таким чином збільшилося фінансування з місцевого бюджету.

Метою було "отримання можливості першочергового фінансування робіт, які мали виконуватися пов'язаною з ними юридичною особою". А також – уникнення необхідності розробки проєктної документації, проведення її експертизи та здійснення технічного нагляду.

"Заміна видів робіт мала забезпечити першочергове надання фінансування, натомість витрати на поточний та капітальний ремонти доріг, відповідно до законодавства, чинного в умовах воєнного стану, були можливі лише в останню чергу", – пояснили у прокуратурі.

Крім того, з'ясувалося, що особи безпідставно збільшили витрати на таке обслуговування до 1,5 млрд грн. У подальшому саме на цю суму й були укладені договори на виконання відповідних робіт із компанією, пов'язаною з на той час чинним головою Дніпропетровської ОДА.

Висновками проведених експертиз підтверджено, що компанія-підрядник завищила вартість матеріалів на суму понад 392 млн грн.

Частина цих коштів перерахована на рахунки інших компаній, пов'язаних із обвинуваченими, зазначає прокуратура.

"Стосовно ще одного фігуранта вказаної справи прокурором САП прийнято рішення про закриття кримінального провадження внаслідок його смерті та подано до суду позовну заяву про стягнення з його близьких осіб необґрунтованих активів на суму понад 19 млн грн", – додали у САП.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування в справі ексголови Дніпропетровської облдержадміністрації та його спільників, яких підозрюють у розкраданні на ремонті доріг понад 392 млн грн.

На початку листопада 2022 року "Українська правда" і "Схеми" оприлюднили розслідування про те, що Дніпропетровська ОВА лише за час повномасштабного вторгнення Росії заплатила 1,5 мільярда гривень фірмі "Будінвест інжиніринг", яка належить навпіл фітнестренерці Яні Хланті (мала низку спільних подорожей за кордон з екскерівником ОВА Валентином Резніченком) та менеджеру братів Дубинських, яких ФБР розшукує за фінансові махінації в США.