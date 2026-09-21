Україна отримає сто мільйонів доларів на вживані локомотиви

Під час Карпатського саміту в межах Карпатської вісімки досягнуто принципової домовленості про сто мільйонів доларів грантового фінансування за проектом RELINC спільно з МБРР – вони підуть на закупівлю вживаних локомотивів.

Про це пише ЦТС.

У Кабінеті міністрів кажуть про формування міжнародної коаліції для посилення української залізниці локомотивами.

За словами міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Миколи Калашника, під час Карпатського саміту українська команда домовлялася з партнерами про конкретні механізми підтримки.

"Від початку повномасштабної війни внаслідок російських атак уже пошкоджено понад півтисячі локомотивів, і ця цифра, на жаль, постійно зростає", – зауважив він.

Профільний міністр каже, що Україна має гарні домовленості зі Словаччиною щодо допомоги в поповненні локомотивного парку. Паралельно працює з іншими країнами регіону, щоб розширити цю підтримку.

Водночас, повідомляється про попереднє погодження спрямувати 130 млн євро у межах проекту UZ Energy на критичні потреби та посилення енергетичної стійкості "Укрзалізниці".

Майже рік тому Alstom та "Укрзалізниця" оголосили про угоду з постачання 55 локомотивів Traxx. Контракт фінансувався Європейським банком реконструкції та розвитку (300 млн євро) та Світовим банком (190 млн доларів), нагадує ЦТС.

У квітні цього року з'явилася інформація про те, що виробництво нових електровозів для "Укрзалізниці" стартувало – виготовлено кузови першого електровозу. Тоді інформували, що він прибуде до України на початку 2027 року для проходження сертифікації та ресурсних випробувань, зазначає видання.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення російськими ударами пошкоджено 492 локомотиви і 249 вагонів, програма діяльності уряду передбачає відновлення 70% пошкоджених локомотивів.

Раніше в "Укрзалізниці" повідомили, що літній сезон буде складнішим, ніж попередній, адже попит зростає, а кількість пасажирських вагонів скоротилася: за час повномасштабного вторгнення росіяни знищили 46 вагонів і пошкодили 200 одиниць.

За підсумками 2025 року залізницею в Україні було перевезено 161,3 мільйона тон вантажів, що на 13,6 мільйона, або на 7,8% менше, ніж в 2024 році.

Укрзалізниця підписала з ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" договір на поставку ще 92 нових пасажирських вагонів.

Французький концерн Alstom та "Укрзалізниця" домовились про постачання в Україну 55 сучасних вантажних локомотивів на суму 475 млн євро.