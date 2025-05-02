УЗ почала отримувати австрійські рейки: в компанії сподіваються на пришвидшений ремонт

"Укрзалізниця" отримала 1,4 тис тонн рейок виробництва компанії Voestalpine Rail Technology GmbH. Перша партія австрійських рейок надійшла в Україну з випередженням графіка.

Про це повідомила пресслужба компанії.

В УЗ стверджують, що це дасть змогу збільшити темпи та обсяги ремонту інфраструктури на ключових ділянках.

Контракт на постачання австрійських рейок було підписано на початку квітня 2025 року.

Напередодні в торгах взяло участь 7 компаній. Тендер відбувся на електронному порталі закупівель ЄБРР (ECCEP). Переможцем стала Voestalpine Rail Technology GmbH, яка запропнувала 900 євро за тонну рейки.

"Така ціна за результатами торгів дозволила Укрзалізниці зекономити передбачені кошти на закупівлю та замовити на 20% рейки більше", - йдеться в повідомленні.

"Укрзалізниця" за цим контрактом отримає 36 тис. тонн рейок. Цього вистачить для ремонту та будівництва 280 км колій.

Нагадаємо:

У січні 2025 року "Укрзалізниця" отримала 1083 тонни рейок виробництва французької компанії Saarstahl Rail SAS.