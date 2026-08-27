Посадовців ДП "Ліси України" судитимуть за тендерні оборудки

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо посадовців ДП "Ліси України", які завдали держпідприємству понад 8,1 мільйона гривень збитків під час закупівлі 25 тракторів.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, а також Бюро економічної безпеки.

Прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо виконавчого директора ДП "Ліси України" та начальника відділу закупівель Департаменту з закупівель цього підприємства.

Їм інкриміновано зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб

"Понад 8,1 млн грн збитків завдали державному підприємству під час закупівлі 25 тракторів. Посадовці відхилили дешевшу тендерну пропозицію та обрали постачальника, який запропонував вищу ціну", – зазначає прокуратура.

Досудове розслідування у провадженні здійснювали детективи Головного підрозділу детективів БЕБ.

Слідство встановило, що у листопаді 2023 – лютому 2024 року директор департаменту закупівель та виконавчий директор підприємства діяли за попередньою змовою.

Під час відкритих торгів вони відхилили пропозиції одного з учасників із нижчою ціною. Переможцем за трьома лотами визначили іншу компанію з дорожчими ціновими пропозиціями.

У результаті державне підприємство закупило у цього постачальника 25 тракторів. Таким чином підприємству була завдана матеріальна шкода на суму понад 8,1 млн грн.

За даними слідства, у 2023 році під час закупівлі мотоблоків (тракторів) посадовці безпідставно відхилили економічно вигіднішу пропозицію одного з учасників торгів. Формальною підставою стала нібито невідповідність тендерної пропозиції технічним вимогам.

Більш вигідну пропозицію відхилили, пославшись на нібито невідповідність технічним вимогам, зазначають слідчі.

"Для порівняння у пропозиціях переможця серед іншого вказувалось: "Кабіна оператора оснащена індикатор тиску масла", в той же час у відхилених економічно вигідніших пропозиція інших учасників вказувалось: "Кабіна оператора оснащена манометром тиску масла в двигуні або індикатором тиску масла", – говориться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Обвинувальний акт скеровано до Печерського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Нагадаємо:

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо колишнього керівника "Центру обслуговування підрозділів МВС" та інших осіб, яких викрили на тендерних оборудках.

Детективи БЕБ завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо злочинців, які під виглядом продукції відомих світових брендів продавали контрафактні агрохімікати.