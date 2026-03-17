"Укрпошта" змінює правила роботи з бізнес-клієнтами

"Укрпошта" запускає єдиний договір для бізнес-клієнтів замість кількох окремих угод на різні послуги.

Про це йдеться у повідомленні на сайті АТ "Укрпошта".

"Це рішення має спростити підключення сервісів, скоротити документообіг і дати бізнесу більше гнучкості в управлінні логістикою", – зазначає "Укрпошта".

Нова модель насамперед орієнтована на малий і середній бізнес, для якого швидкість підключення послуг і можливість оперативно змінювати логістичні рішення часто є критично важливими.

Єдиний договір дозволить простіше додавати нові сервіси або відмовлятися від тих, що втратили актуальність, без потреби щоразу укладати окремі угоди, пояснює "Укрпошта".

Серед ключових переваг нового формату — один договір замість кількох, оптимізація документообігу, простіше підключення нових сервісів і більше свободи для масштабування бізнесу.

Важливо, що заключити його можна буде онлайн, швидко і без зайвих зусиль – це ще один крок до повної цифровізації, зазначено у повідомленні.

"Єдиний договір — це крок до моделі, в якій логістика стає для клієнта не бар'єром, а точкою опори для росту", — зазначають в "Укрпошті".

Перехід на нову модель уже розпочався й триватиме поступово. До кінця 2026 року бізнес-клієнти мають перейти на єдиний договір.

Водночас усі чинні угоди продовжують діяти на попередніх умовах, а сам перехід відбуватиметься у супроводі менеджерів компанії.

