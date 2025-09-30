"Укрпошта" знизить тарифи на відправлення до США

"Укрпошта" з 1 жовтня знижує вартість дрібного відправлення Prime до Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

"З 1 жовтня тарифи на дрібні пакети Prime стартуватимуть від 260 гривень, що на $1,5–2 менше, ніж раніше.

Це рішення — не просто реакція на нову торговельну політику США, яка запроваджує мито навіть для товарів до $800.

Це — можливість для українського малого бізнесу утримати позиції й навіть наростити обсяги", - зазначив Смілянський.

Доставка відправлень здійснюється у понад 15 тис відділень по всій території США. У логістичному ланцюзі залучені партнери Укрпошти: DHL, Nordi, Lufthansa.

Нагадаємо:

США 29 серпня скасували пільгові тарифи для посилок вартістю до 800 доларів США, так званий de minimis.