Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

"Укрпошта" знизить тарифи на відправлення до США

Віктор Волокіта — 30 вересня, 12:00
Укрпошта знизить тарифи на відправлення до США
укрпошта

"Укрпошта" з 1 жовтня знижує вартість дрібного відправлення Prime до Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

"З 1 жовтня тарифи на дрібні пакети Prime стартуватимуть від 260 гривень, що на $1,5–2 менше, ніж раніше.

Це рішення — не просто реакція на нову торговельну політику США, яка запроваджує мито навіть для товарів до $800.

Це — можливість для українського малого бізнесу утримати позиції й навіть наростити обсяги", - зазначив Смілянський.

Доставка відправлень здійснюється у понад 15 тис відділень по всій території США. У логістичному ланцюзі залучені партнери Укрпошти: DHL, Nordi, Lufthansa.

Нагадаємо:

США 29 серпня скасували пільгові тарифи для посилок вартістю до 800 доларів США, так званий de minimis.

Укрпошта тарифи

тарифи

"Укрпошта" знизить тарифи на відправлення до США
Українці не платять комуналку: зафіксована рекордна кількість боргів
Погодившись купувати американську сою, Китай "обіграє" США – Asia Times

Останні новини