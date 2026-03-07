Ворог атакував будівлю головпоштамту "Укрпошти" в Краматорську

Сьогодні, 7 березня, ворог знищив будівлю Краматорського Головпоштамту "Укрпошти".

Про це повідомив гендиректор Ігор Смілянський.

"Ми розуміли що це може статись тому завчасно переїхали в іншу будівлю неподалік. Яка теж постраждала але буде протягом дня відновлена і поновить обслуговування мешканців Краматорська", – поінформував він.

Нагадаємо:

18 лютого АТ "Укрпошта" зупинила роботу у місті Оріхів та селі Преображенка Запорізької області через безпекову ситуацію в населених пунктах.

Від початку повномасштабної війни "Укрпошта" втратила 418 автомобілів, з них 281 авто було втрачено у 2022 році під час тимчасової окупації ворогом територій України.