Ворог атакував будівлю головпоштамту "Укрпошти" в Краматорську
ТГ Ігоря Смілянського
Сьогодні, 7 березня, ворог знищив будівлю Краматорського Головпоштамту "Укрпошти".
Про це повідомив гендиректор Ігор Смілянський.
"Ми розуміли що це може статись тому завчасно переїхали в іншу будівлю неподалік. Яка теж постраждала але буде протягом дня відновлена і поновить обслуговування мешканців Краматорська", – поінформував він.
Нагадаємо:
18 лютого АТ "Укрпошта" зупинила роботу у місті Оріхів та селі Преображенка Запорізької області через безпекову ситуацію в населених пунктах.
Від початку повномасштабної війни "Укрпошта" втратила 418 автомобілів, з них 281 авто було втрачено у 2022 році під час тимчасової окупації ворогом територій України.