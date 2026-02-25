Є питання до НБУ: Смілянський про перспективи створення "Укрпошта банку"

"Укрпошта" продовжує працювати над питанням отримання ліцензії для запуску "Укрпошта Банку", хоча Національний банк визнав неплатоспроможним ПІН Банк, на базі якого планувалося створити такий поштовий банк.

Про це сказав очільник "Укрпошти" Ігор Смілянський агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми якраз зараз працюємо над цим (запуском поштового банку).

Це має бути або переданий нам існуючий банк, або ми маємо звернутися по ліцензію. Але в нас є певні питання до регулятора, який поки не бачить "Укрпошта Банк", – сказав Смілянський.

"З дати отримання дозволу, я думаю, що ми за 2-3 місяці запустимо", — додав він.

За його словами, компанія вже має підготуватися до наступної зими та зробити так, щоб фінансові послуги були доступні по всій території країни.

Читайте також:

"Укрпошта" хоче забрати банк Гінера, але ідею підтримують не всі

Нагадаємо:

Національний банк України 19 лютого визнав неплатоспроможним "Перший інвестиційний банк" (PINbank).

Колишнім власником 88,89% акцій "Першого інвестиційного банку" (PINbank) був російський мільярдер і президент московського футбольного клубу "ЦСКА" Євгеній Гінер.

28 січня 2025 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про передачу акцій конфіскованого у підсанкційного російського олігарха Гінера PINbank від Фонду держмайна до Міністерства розвитку громад та територій.

Очільник "Укрпошти" Ігор Смілянський хотів отримати PINbank, щоб на його базі створити поштовий банк. Проти цієї ідеї виступав НБУ.