Росіяни пошкодили відділення "Укрпошти" у трьох областях

Унаслідок російських атак постраждала інфраструктура "Укрпошти" на Київщині, Дніпропетровщині та Сумщині.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

"Внаслідок ударів кілька відділень зазнали пошкоджень — від часткових до повного знищення. Найважливіше — усі працівники живі, але є поранені", – говориться у повідомленні.

На Київщині у Броварах під удар потрапило центральне відділення. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували пожежу.

На Дніпропетровщині поблизу Нікополя російські дрони знищили пересувне відділення. Екіпаж вчасно дістався укриття. Для села Вищетарасівка пересувне відділення замінять на резервне.

Також під обстріл потрапило стаціонарне відділення у самому Нікополі, але його планують швидко відновити.

На Сумщині, у селі Береза, внаслідок удару керованої авіабомби повністю зруйновано відділення Укрпошти. Начальниця відділення перебуває в лікарні під наглядом медиків, загрози її життю немає.

"Державні сервіси "Укрпошти" продовжують працювати навіть під обстрілами та забезпечувати громади найнеобхіднішими послугами", – говориться у повідомленні.

У ніч на 14 березня російські війська здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Київську область, внаслідок якої загинули четверо людей, ще щонайменше 15 отримали поранення.

У ніч на 14 березня противник завдав комбінованого удару із застосуванням 498 повітряних цілей – БпЛА та ракет, з яких 460 Повітряні сили визнали збитими або подавленими.

У Броварах на Київщині під час масованої російської атаки було знищено виробництво українського бренду одягу JUL й Tago.