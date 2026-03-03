"Не звикати доставляти в зону бойових дій": "Укрпошта" продовжує доставки на Близький Схід

Гендиректор Ігор Смілянський заявив, що "Укрпошті" не звикати доставляти в зони бойових дій, тому вона продовжує приймати посилки та листи до: Ізраїлю, ОАЕ, Катару, Йорданії, Іраку, Саудівської Аравії, Бахрейну, Кувейту, Оману.

Про це він написав в Telegram.

"Якщо раптом шахеди завадять нашим літачкам приземлитися, то всі посилки тимчасово зберігатимуться в безпеці у транзитних хабах до моменту відкриття повітряного простору. Водночас у доставці можливі затримки – завчасно просимо поставитись з розумінням", – зазначив Смілянський.

Він підкреслив, що компанія відстежує розвиток подій та очікує більшої визначеності в середині тижня.

Нагадаємо:

"Укрпошта" продовжує працювати над питанням отримання ліцензії для запуску "Укрпошта Банку", хоча Національний банк визнав неплатоспроможним ПІН Банк, на базі якого планувалося створити такий поштовий банк.