"Не звикати доставляти в зону бойових дій": "Укрпошта" продовжує доставки на Близький Схід
Гендиректор Ігор Смілянський заявив, що "Укрпошті" не звикати доставляти в зони бойових дій, тому вона продовжує приймати посилки та листи до: Ізраїлю, ОАЕ, Катару, Йорданії, Іраку, Саудівської Аравії, Бахрейну, Кувейту, Оману.
Про це він написав в Telegram.
"Якщо раптом шахеди завадять нашим літачкам приземлитися, то всі посилки тимчасово зберігатимуться в безпеці у транзитних хабах до моменту відкриття повітряного простору. Водночас у доставці можливі затримки – завчасно просимо поставитись з розумінням", – зазначив Смілянський.
Він підкреслив, що компанія відстежує розвиток подій та очікує більшої визначеності в середині тижня.
Нагадаємо:
"Укрпошта" продовжує працювати над питанням отримання ліцензії для запуску "Укрпошта Банку", хоча Національний банк визнав неплатоспроможним ПІН Банк, на базі якого планувалося створити такий поштовий банк.