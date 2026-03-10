"Укрпошта" зробила заяву щодо постачальника, якого підозрюють у фінансуванні РФ
"Укрпошта" заявила, що уклала контракт з Трипільським пакувальним комбінатом відповідно до законодавства – його власника, ексдепутата ОПЗЖ Геннадія Мініна, підозрюють у фінансуванні Росії.
Про це йдеться у заяві АТ "Укрпошта".
"На момент укладення договорів із Трипільським пакувальним комбінатом у липні 2025 року всі передбачені законодавством та внутрішніми нормативними документами Укрпошти перевірки були проведені в повному обсязі", – повідомляє "Укрпошта".
За результатами перевірок жодних встановлених законом підстав для відхилення пропозиції учасника або відмови від укладення договору виявлено не було, говориться у заяві.
"Укрпошта" наголошує, що здійснює закупівлі відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" та інших актів законодавства що регулюють сферу публічних закупівель.
Усі закупівельні процедури проводяться через систему Prozorro з обов'язковою перевіркою учасників закупівель через відкриті реєстри та відкриті бази даних у межах чинного законодавства.
Товаритсво зазначає, що вважає за необхідне надати офіційний коментар "у зв'язку з оприлюдненим журналістами інформації щодо закупівлі АТ "Укрпошта" пакувальної тари у Трипільського пакувального комбінату".
Нагадаємо:
Правоохоронці затримали та повідомили про підозру директору картонно-тарного підприємства. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну, попри встановлену урядом заборону на імпорт товарів з держави-агресора, він підприємства продовжив співпрацю з Росією.
Раніше повідомлялося, що Геннадій Мінін, який володіє пакувальним комбінатом і картонно-тарними комбінатами, може бути причетним до створення компаній-клонів українських підприємств на окупованих територіях.
Журналісти "Слідство.Інфо", проєкту Радіо Свобода "Схеми" та KibOrg виявили, що після початку повномасштабного включення в російському реєстрі юридичних осіб з'явилися дві компанії з такими ж назвами, як підприємство, яке контролює Мінін.
Також повідомлялося, що після повномасштабного вторгнення АТ "Укрпошта" укладено контрактів на постачання коробок і цих ящиків на суму 89 тис. грн.