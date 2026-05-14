"Укрпошта" продає останню велику партію списаних авто: що в переліку

"Укрпошта" виставляє на продаж останню велику партію списаних автомобілів радянських часів: ГАЗи, Газелі, Жигулі, Волги, УАЗи.

Про це повідомляє гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Як він підкреслив, цього разу з 316 авто — 75 іноземного виробництва: від чорного Land Cruiser до Volkswagen, Suzukі.

За словами Смілянського, з 2016 року "Укрпошта" не придбала жодного авто для керівного складу, проте знизила середній вік автопарку з 18 років до 6.

"Тож усі ці "люксові" авто — ще з тих часів, коли керівники компанії думали більше про себе, ніж про своєчасну доставку посилок (яка, до речі, минулого місяця досягла 97,9%)", – наголосив він.

Гендиректор повідомив, що усі кошти підуть на відновлення автопарку, бо з лютого 2022 року "Укрпошта" втратила 420 авто.

Станом на лютий 2026 року від початку повномасштабної війни "Укрпошта" втратила 418 автомобілів, з них 281 авто було втрачено у 2022 році під час тимчасової окупації ворогом територій України.

"Укрпошта" завершила другий аукціон на Прозорро.Продажі з продажу 716 одиниць списаного транспорту радянського та пострадянського періоду та отримала 9 мільйонів гривень.