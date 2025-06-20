Наслідки атаки РФ: зруйновані відділення "Укрпошти" в Одесі та на Дніпропетровщині

Росія атакувала пересувне відділення "Укрпошти" у Нікопольському районі Дніпропетровської області та зруйнувала відділення в Одесі.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

За його словами, працівники "Укрпошти" залишилися живими.

Поштовий автомобіль, що постраждав під час обстрілу, компанія замінить на новий.

Укрпошта планує продовжити надання послуг у Нікопольському районі, та поновити відділення в Одесі.

Нагадаємо:

Внаслідок ворожої атаки вночі 17 червня "Укрпошта" втратила два відділення в Києві - 03124 і 03126.