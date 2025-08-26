Тарифи на доставку посилок "Укрпоштою" до США зростуть на 1,5-3 долари залежно від категорії й ваги відправлення.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Йдеться, що з 29 серпня США скасовують норму de minimis, що давала змогу відправляти товари вартістю до $800 без сплати мита. Відтак більшість пошт Європи поставили на паузу доставку посилок за океан.

Проте, як зазначає "Укрпошта", українські експортери матимуть можливість безперебійно відправляти замовлення в США.

Компанія наголошує, що:

– українські товари стануть дорожчими для американських клієнтів на 10% — тобто на відсоток визначеного для України мита;

– тарифи на доставку в США зростуть, але лише аби покрити витрати на опрацювання митних платежів (на $1,5–3 залежно від категорії й ваги відправлення).

"Укрпошта" підкреслила, що мито в розмірі 10% для України є найнижчим у Європі, відтак умови для українських експортерів — кращі, ніж для конкурентів.

"Вашингтон зобов’язав пошти збирати митні платежі на території країни-відправника. Немало приватних компаній уже вводять окремі брокерські збори або суттєво підіймають чинні. Укрпошта ж пішла іншим шляхом: жодних нових зборів не буде", – йдеться в повідомленні.

Компанія наголошує, що нововведення стосуються комерційних відправлень. Виняток — лише для листів, газет, листівок та подарункових чи соціальних посилок вартістю до $100.

"Не менш важливо! Митниця США посилює контроль, тож, експортери, при оформленні відправлень неодмінно вибирайте категорію "продаж товару" та вказуйте реальну вартість", – зазначає "Укрпошта".

