Доставка стане ще швидшою: США відкриє для посилок "Укрпошти" чотири аеропорти
"Укрпошта" та Пошта США підписали угоду, яку готували понад два роки.
Про це повідомив очільник "Укрпошти" Ігор Смілянський.
"Домовилися найближчим часом відкрити для доставки чотири аеропорти (Лос-Анджелес, Чикаго, Маямі та Нью-Йорк), щоб і без того швидка доставка до США стала ще швидшою. Ціни при цьому не зміняться, але, впевнений, всі наші клієнти скоро побачать ще кращі терміни доставки до США", – написав він в Telegram.
За його словами, "Укрпошта" прагне зменшити термін доставки до США з 8-10 днів до 6-8.
Крім цього, запевняє Смілянський, будуть "кращі тарифи на важчі посилки".
"У нас вже діє дуже крута пропозиція для клієнтів на легкі посилки Prime. Домовилися розширити її на посилки до 5 кг. Час впровадження — між 1 жовтня 2025 року та 1 січня 2026 року", – зазначив він.
Також очільник "Укрпошти" повідомив, що команда Пошти США пообіцяла зробити все можливе, щоб, враховуючи свій статус та укладену угоду, переконати Amazon та інші майданчики відкривати пряму доставку в Україну.
Нагадаємо:
Внаслідок ворожої атаки вночі 17 червня "Укрпошта" втратила два відділення в Києві - 03124 і 03126.