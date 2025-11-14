"Укрпошта" доставлятиме "зимову підтримку": які умови

"Укрпошта" забезпечить доставку та використання виплат за програмою "Зимова підтримка 2025" по всій Україні, включно з прифронтовими регіонами.

Про це інформує Міністерство розвитку громад та територій.

Програма затверджена урядом на 2025–2026 роки, серед іншого, передбачає одноразову виплату у розмірі 1000 гривень для всіх громадян України. Отримати допомогу зможуть усі українці — діти й дорослі, за винятком тих, хто проживає за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, нагадує відомство.

"Для мільйонів мешканців малих міст і селищ саме "Укрпошта" стане головним партнером у реалізації цієї ініціативи — забезпечить зручну, своєчасну доставку виплат, роблячи державну підтримку по-справжньому доступною кожному", – говориться у повідомленні.

"Завдяки своїй розгалуженій логістичній мережі, що охоплює понад 4400 стаціонарних і 1900 пересувних відділень, а також понад 26 000 точок присутності, забезпечить доставку допомоги людям", — зазначив віце-прем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Досвід минулого року показав, що велика кількість українців, особливо це стосується віддалених громад, не мають повного доступу до банківської інфраструктури або торговельних мереж, де можна скористатися платіжними картками — особливо в разі відсутності електроенергії чи зв'язку, говориться у повідомленні.

Найвідчутніше це в сільській місцевості, прифронтових громадах та гірських районах, де банківські відділення та термінали часто недоступні.

У 2024 році "Укрпошта" забезпечила отримання виплат для близько 2 мільйонів громадян. Тоді серед 1,7 млн українців, які скористалися програмою через Укрпошту, майже 1,2 млн отримали виплати в селах, а понад 500 тис. — у містах.

Зокрема, більше ніж 171 тис. громадян одержали допомогу на прифронтових територіях, зазначено у повідомленні

"Цьогоріч дія програми буде схожа на програму минулого року, з невеликими змінами", – інформує міністерство.

Пенсіонери, та одержувачі усіх видів державних соціальних виплат, які отримують зазначені виплати через Укрпошту, а це близько 2 мільйонів громадян, автоматично отримають 1000 гривень допомоги в день виплати пенсії чи соціальної виплати.

"Тож їм нічого робити не потрібно — лише вирішити, на що вони бажають витратити свою суму, та чекати свій день виплати пенсії. Для зручності громадян дати виплати пенсії та програми підтримки синхронізували", – зазначає відомство.

Усі інші громадяни, які не можуть оформити заявку на отримання виплати через застосунок "Дія" (а таких багато — зокрема люди з інвалідністю, або ті, хто проживає в місцевостях без зв'язку чи не має смартфона), можуть подати заявку на отримання виплати через Укрпошту з 18 листопада до 24 грудня включно у будь-якому відділенні або через листоношу.

Маломобільні люди, які не мають можливості відвідати відділення Укрпошти для подачі заяви, можуть звернутись на гарячу лінію "Укрпошти". Після отримання SMS-повідомлення про нарахування коштів можна звернутися до відділення або дочекатися листоношу вдома.

