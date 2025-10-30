"Укрпошта" безкоштовно доставлятиме речі загиблих та зниклих безвісти воїнів їхнім родинам

"Укрпошта" буде безкоштовно доставляти речі загиблих та зниклих безвісти захисників та захисниць їхнім родинам.

Про це повідомив очільник компанії Ігор Смілянський.

За його словами, "Укрпошта" підписала Меморандум із Генеральним штабом ЗСУ про створення єдиної системи передачі особистих речей і документів родинам військових.

"Доставка буде безкоштовною — у найвіддаленіші куточки України, зокрема прифронтові та деокуповані території", – підкреслив Смілянський.

