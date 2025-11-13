"Укрпошта" безкоштовно доставлятиме товари з АТБ у будь-який населений пункт України

"Укрпошта" безкоштовно доставлятиме продукти із сайту АТБ у будь-який із 26 000+ населених пунктів України при замовленні від 299 гривень.

Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти" та гендиректор компанії Ігор Смілянський.

"Тепер люди, які жили поза зоною сучасної роздрібної логістики, зможуть отримати продуктовий набір за вигідною ціною – разом із товарами для дому, побуту чи гігієни – просто у поштовому відділенні", – зазначили у компанії.

Як інформує "Укрпошта", скористатись безкоштовною доставкою можна до 30 листопада. Для цього потрібно зробити замовлення в АТБ на суму від 299 грн та вагою до 30 кг.

