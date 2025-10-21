Українська правда
"Укрпошта" знизила тарифи на доставку до 12 країн

Віктор Волокіта — 21 жовтня, 13:50
АТ "Укрпошта" додала 12 країн до послуги "Дрібний пакет PRIME", що дозволить українцям економити до 30% на доставці.

Про це повідомила Укрпошта.

У повідомленні йдеться, що відтепер відправити посилку за цим тарифом можна до Філіппін, Аргентини, Чехії, Узбекистану, Катару, Болівії, Шрі-Ланки, Танзанії, Замбії, Парагваю, Монголії та Азербайджану.

У жовтні "Укрпошта" також збільшила граничну вагу PRIME-відправлень із 2 до 5 кг для Великої Британії, Китаю, Сінгапуру, Індії, Таїланду та Чилі.

Зазначається, що оновлення тарифів на доставку пов'язане зі зростанням попиту на міжнародні відправлення з України. Лише до Філіппін, Аргентини та Чехії кількість посилок за пів року збільшилася у середньому до 20%.

Читайте також: Голова "Укрпошти": Ми в дефолті – це пиз***ж

Нагадаємо:

"Укрпошта" з 1 жовтня знизила вартість дрібного відправлення Prime до Сполучених Штатів Америки.

